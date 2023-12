La nuova disciplina delle Cfc mette a rischio le holding estere

Per le Cfc, la semplificazione in materia di Effective Tax Rate (ETR) test nello schema di decreto legislativo “internazionalizzazione” (al vaglio delle commissioni parlamentari) rischia di determinare effetti dirompenti, in particolar modo per le holding estere con bilancio soggetto a revisione e certificazione da operatori professionali (c.d. “revisionate”). Vi è ancora tempo per porvi rimedio con la modifica normativa suggerita anche dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato il 5 dicembre ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi