La nuova guida sulla casa spiega come cambiano superbonus e cessione dei crediti

Due mesi a caccia di soluzioni, che hanno prodotto una sostanziale revisione delle deroghe allo stop a cessione del credito e sconto in fattura. Con un assetto di regole che farà salve tutte le situazioni nelle quali, alla data del 17 febbraio, gli interventi di ristrutturazione erano in qualche modo avviati. Mentre, dall'altro lato, resta aperta la grande questione dello sblocco dei circa 20 miliardi di euro di crediti fiscali incagliati: alcune risposte sono arrivate, ma andranno misurate alla difficile prova del mercato. Che, soprattutto, riguarderà il nuovo progetto di piattaforma per l'acquisto di crediti, promosso da Enel X.



È possibile sintetizzare così il lavoro che il Parlamento ha fatto sulla legge di conversione del decreto Cessioni (Dl n. 11/2023). Il testo è andato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio e, dopo il passaggio in commissione Finanze alla Camera (quello al Senato ha soltanto recepito le modifiche di Montecitorio), la legge di conversione è stata pubblicata l’11 aprile scorso. Questi due mesi (che hanno visto un ruolo centrale del relatore del testo, Andrea de Bertoldi, FdI) hanno portato novità molto rilevanti.

Sono registrate nell’aggiornamento della guida sui bonus casa, disponibile giovedì 27 e venerdì 28 aprile insieme al Sole 24 Ore (a un euro oltre il prezzo del quotidiano). In 88 pagine esperti e giornalisti del Sole 24 Ore fanno il punto su tutti i cambiamenti portati in materia di cessioni del credito e sconto in fattura, spiegando anche nel dettaglio tutte le nuove deroghe ed eccezioni. Si parla anche di come cambia la normativa sul superbonus, con la proroga per le villette fino a settembre del 2023. E, ancora, vengono riepilogate tutte le norme sul bonus ristrutturazioni, sull’ecobonus, sul bonus barriere architettoniche, sul sismabonus e su tutte le agevolazioni per il nuovo. Un capitolo specifico, infine, è dedicato ad adempimenti e controlli.