La presa visione tardiva blocca la detrazione di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Link utili Entrate, risposta a interpello 435/2023 Altri provvedimenti









La non tempestività della «presa visione» della fattura elettronica nega la detrazione se il contribuente è negligente. Il no delle Entrate nella risposta a interpello di ieri, n. 435/E, alla richiesta del contribuente di poter detrarre l’Iva in riferimento ai servizi, la cui fattura è stata visionata solo ora, è forte ed impedisce ogni possibile rettifica.

Il caso presentato alle Entrate riguarda fatture elettroniche relative a prestazioni di servizi effettuate e pagate dal contribuente nel 2021, ...