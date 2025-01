La proroga del bonus assunzioni non riduce i costi del concordato

La legge di bilancio 2025 – così come il Dlgs n. 192/2024 di riforma Irpef-Ires - non impatta direttamente né sul concordato preventivo biennale (CPB) né sul “ravvedimento” (sanatoria) sugli anni pregressi che una fetta dei soggetti che hanno aderito al concordato possono ancora opzionare. Tuttavia, aver fissato l’asticella a livello reddituale, del valore della produzione Irap e (per i soggetti Inps) dell’imponibile contributivo da dichiarare (anche) per il 2025 – limitatamente ai soggetti Isa – ...

