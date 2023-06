La risoluzione dell’accordo non vanifica la nota di variazione di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Link utili Entrate, risposta a interpello 359/2023 Altri provvedimenti









La risoluzione dell’accordo di ristrutturazione del debito non fa venir meno la correttezza dell’originaria nota di credito emessa per tempo e non obbliga il prestatore all’emissione di una nota di variazione in aumento per ripristinare il credito originario.

Questi i chiarimenti resi dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 359 del 23 giugno, con cui torna sul tema molto dibattuto e di assoluto interesse per gli operatori, relativo all’emissione delle note di variazione in caso di ...