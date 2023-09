La rivalutazione delle cripto si allunga fino al 15 novembre di Marco Piazza









Slitta al 15 novembre il termine per rivalutare le cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023. Il termine originario era 30 giugno 2023, poi differito al 30 settembre. Ora, per effetto del decreto energia IV, in corso di emanazione, viene fatto coincidere con quello previsto per la rideterminazione del costo delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2023. Invece il termine per fruire della regolarizzazione delle cripto attività detenute entro il 31 dicembre 2021 è fissato al 30 novembre.

