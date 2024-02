La scissione asimmetrica non è elusiva

Via libera da parte delle Entrate a una scissione asimmetrica per porre fine a divergenze, nonché a una scissione seguita da una fusione in ottica riorganizzativa, in quanto entrambe non si configurano come abusive. È quanto emerge dalle risposte a interpello 35 e 37/2024 delle Entrate.

Con la prima viene effettuata una riorganizzazione mediante la scissione totale di Alfa a beneficio di due società di nuova costituzione, Beta e Gamma. Alle due compagini sociali delle beneficiarie verrà assegnato ...