La stabile organizzazione blocca il rimborso Iva per i non residenti

Rimborso Iva a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato Ue escluso se la stabile organizzazione in Italia realizza operazioni imponibili nello Stato di rimborso. Occorre che la stabile organizzazione realizzi effettivamente delle operazioni imponibili in Italia, per escludere la possibilità di seguire la procedura di rimborso prevista dall’articolo 38-bis 2 del decreto Iva.

Con la risposta a interpello 33/2025 l’agenzia delle Entrate ha ribadito quanto sostenuto in precedenti risposte ad...