La vera scommessa si gioca sull’Agenzia di Salvatore Padula









Uno dei perni su cui poggia il progetto complessivo di riforma fiscale è certamente il miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti. È un tratto distintivo che si coglie in molte parti del disegno di legge delega, in particolare quelle sui procedimenti: si va da quelli relativi all’amministrazione e agli adempimenti dei contribuenti, sino all’accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso tributario. Tutti temi che il Senato si appresta a esaminare, dopo il via libera alla Camera...