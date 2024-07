Lavori sportivi più facili per il pubblico impiego

Lavoro sportivo, novità per dipendenti pubblici e lavoratori autonomi occasionali. Questi alcuni degli aspetti su cui è intervenuto il Dl n. 71 del 31 maggio 2024, attualmente in sede di conversione in legge e recante nuove modifiche con riguardo alla disciplina dello sport dilettantistico.

In particolare, viene escluso per i dipendenti pubblici che svolgono prestazioni per lavoro sportivo entro la soglia dei 5mila euro annui l’onere di richiedere l’autorizzazione all’amministrazione di competenza...