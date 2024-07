Le linee guida dei Pir applicabili a casse di previdenza e fondi pensione

Alle disposizioni che regolano il regime di non imponibilità dei redditi derivanti da investimenti qualificati a lungo termine, effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria, dalle casse di previdenza e dai fondi pensione (articolo 1 commi 88-96 legge 232/16), si possono applicare per analogia le linee guida del dipartimento delle Finanze e la prassi dell’agenzia delle Entrate elaborata per i piani di investimento del risparmio (Pir), di cui ai successivi commi da 100 a 114 (e normativa collegata...

