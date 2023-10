Le tutele già esistenti sono rimaste inattuate di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









L’attesa decisione della Consulta sulla legittimità della norma che ha escluso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si è conclusa con un “nulla di fatto”. La Corte, per plurime ragioni, ha dichiarato inammissibili le questioni sottoposte al suo vaglio. Le motivazioni contenute nella decisione costituiscono però un suggerimento per il legislatore per rimediare alle criticità scaturenti dalla norma contestata.

Secondo i giudici delle leggi la disposizione, che ha ridotto a tre soli casi le ipotesi...