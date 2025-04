Ricerca e sviluppo, sì al riversamento del credito ma con rinuncia al contenzioso

Con il Dl 25/2025, il Legislatore ha ripristinato la possibilità di riversamento spontaneo integrale per i crediti d’imposta R&S, consentendo la regolarizzazione delle violazioni. Tuttavia, per le ipotesi riguardanti crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia alla lite, entro il termine del 3 giugno 2025. Si impone, quindi, la rinuncia al contenzioso prima ancora di conoscere l’esito della procedura di riversamento, esponendo il contribuente a rilevanti rischi in caso di diniego.