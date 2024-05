Legge Sabatini, 80 milioni per gli aumenti di capitale

Sono stati definiti criteri e modalità per accedere al contributo per il sostegno alla capitalizzazione delle Pmi, previsto dall’articolo 21 del decreto Crescita, nell’ambito della Sabatini. Lo stabilisce un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con l’Economia, pubblicato in Gazzetta il 5 aprile e in vigore dal 20 aprile. Per il triennio 2024-2026 sono stanziati 80 milioni.

Legge Sabatini

Il contributo è concesso nella forma del fondo perduto, pari a una percentuale delle spese sostenute...