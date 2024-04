Legge Sabatini, aumento di capitale pari al 30% dell’incentivo

Sabatini, al via gli incentivi per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese, ma attenzione ai vincoli. Le Pmi che vogliono richiedere il contributo devono essere costituite come società di capitali e non avere condanne penali specifiche tra i propri amministratori o soci. Per beneficiare dell’agevolazione le imprese devono presentare la richiesta di contributo per aumento di capitale abbinata ad un progetto di investimenti. Questo prevede il decreto 19 gennaio 2024 n. 43, pubblicato...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi