Legittima e divisione, il valore dei beni va pesato in tempi diversi di Angelo Busani









Per stabilire l’entità della quota di legittima si deve far riferimento al valore, alla data di apertura della successione, dei beni ereditari e dei beni donati dal de cuius durante la sua vita; invece, per stabilire le assegnazioni da effettuare in sede di divisione ereditaria, si deve far riferimento al valore che i beni oggetto di comunione hanno nel momento in cui si effettua la divisione.

È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 31125 dell’8 novembre 2023, in riforma di una sentenza...