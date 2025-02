Limiti al reddito agrario, detassazione a scaglioni e giovani imprese con finestra su Redditi 2025

La riforma dei redditi agricoli trova spazio già nei modelli Redditi 2025. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sul sito dell’agenzia delle Entrate i modelli Redditi 2025 in bozza che recepiscono le novità introdotte dal Dlgs 192/2024. Il decreto, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, entra infatti in vigore il 31 dicembre 2024 e, quindi, trova applicazione già con riferimento ai redditi dello scorso anno.

Il superamento dei limiti del reddito agrario

Una prima novità è contenuta nel quadro RD dei modelli Persone fisiche e società...