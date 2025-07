Lingotti e monete: in caso di vendita rischio maxi-prelievo del 26%

La crescita dei listini, specie in momenti di incertezza geopolitica come quelli attuali, può dare nuova spinta al mercato dei beni rifugio e in particolare riaccendere la febbre dell’oro. Tuttavia, occorre sempre tenere a mente una serie di profili che riguardano questo tipo di investimento: definitori, obblighi informativi e antiriciclaggio, fiscali. Profili che inevitabilmente finiscono per dare vita a norme, prassi, Faq, discipline della Banca d’Italia o altre entità ad essa riconducibili, contribuendo...

