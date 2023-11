Liti fiscali, tanti giudici e Corti frammentate: la produttività è scarsa di Ivan Cimmarusti

Nel 2022 una media di 74,6 provvedimenti in primo grado. Alcune Cgt ingolfate di ricorsi hanno meno sedi di altre con flussi modesti

Un professionista non sarà più tenuto a recarsi in udienza in un’altra città per discutere la causa. Potrà farlo da remoto anche quando l’altra parte avrà chiesto di essere presente. La modifica dell’articolo 33, comma 1, delle Disposizioni sul processo tributario (Dlgs 546/1992) introdotta con il recente decreto contenzioso, però, non è solo una norma per potenziare la sfera d’azione della videoudienza nel segno di una giustizia più telematica: è un primo tassello della più ampia infrastruttura ...