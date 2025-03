Lo scudo si può estendere anche alle indagini finanziarie

Come ogni sanatoria che si rispetti, il costo va commisurato al beneficio che si ottiene in termini di “protezione” da accertamenti e altre attività dell’amministrazione finanziaria. Va tenuto presente che l’opzione per la sanatoria non impedisce l’esecuzione di accessi da parte dei verificatori, l’effettuazione di richieste documentali e tutte le altre attività istruttorie. Nel caso di una verifica che contesti, negli anni oggetto di sanatoria, il punteggio Isa e, di conseguenza, il costo del ravvedimento...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi