Lo stato di insovenza non preclude l’accesso al concordato semplificato

La sentenza della Corte di appello di Trieste del 21 marzo 2024 fornisce importanti spunti di riflessione sullo strumento del concordato semplificato e sul trattamento dei creditori in tale procedura. I crediti dei professionisti che assistono l’imprenditore non possono essere considerati prededucibili, il concordato può prevedere la falcidia dei crediti prelatizi e lo stato di insolvenza non preclude l’accesso allo strumento.