Lo svincolo irregolare determina l’immissione in consumo e quindi scattano le accise

Determina l’immissione in consumo ai fini delle accise lo svincolo irregolare di beni (bevande alcoliche). In particolare, le false dichiarazioni di ingresso nel territorio dello Stato italiano determinano l’esigibilità in quest’ultimo Paese delle accise, posto che non possono essere individuati con certezza i destinatari dei beni che immettono in consumo gli stessi. Questo è il principio statuito dalla Cassazione con la sentenza 27686/2024.

Il caso

A due contribuenti è stata contestata la responsabilità ...