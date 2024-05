Locazione di beni strumentali: l’Iva non esclude l’imposta di registro proporzionale

Alla locazione di beni strumentali si applica l’imposta di registro in misura proporzionale, senza che ciò sia in contrasto con l’applicazione dell’Iva sull’operazione, stante la differente rilevanza territoriale. Ciò in quanto l’articolo 401, direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto. ...

