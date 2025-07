Lotta all’evasione, controlli in azienda solo con atti motivati

Stop ai blitz in azienda di Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate se non sono motivati. Addio alle liti su cartelle per cui è stata pagata la prima o unica rata della rottamazione quater. Un allentamento parziale dei vincoli di accesso al regime forfettario per chi detiene partecipazioni in società di persone. Distinzione tra costituzione e cessione di diritti reali su immobili per stabilire la tassazione. Sul treno in corsa del decreto fiscale salgono gli emendamenti presentati dal relatore...

