Maggior reddito imputato ai soci estranei ai reati

Il maggior reddito imputato ad una società in accomandita semplice in conseguenza di reati commessi dagli amministratori deve essere tassato, per trasparenza, in capo a tutti i soci, anche se estranei alla condotta illecita degli amministratori. Inoltre, il raddoppio dei termini dell’accertamento determinato dagli illeciti dei soci accomandatari comporta, ope legis, l’allungamento delle scadenze anche per l’accertamento da effettuarsi ai danni degli accomandanti. Queste le precisazioni della Corte...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi