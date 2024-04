Mancato pagamento dell’Iva, risponde l’importatore

In caso di mancato pagamento Iva all’importazione risponde unicamente l’importatore che, a qualsiasi titolo, ha compiuto l’operazione di importazione del bene nel territorio unionale. Ciò in quanto manca una norma specifica che estenda l’obbligo anche ad altri soggetti in via solidale. È il principio della sentenza 8032/2024 della Cassazione.

Il caso

L’agenzia...