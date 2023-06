Mancato ricorso su atti non indicati dalla legge: difesa ancora possibile di Simone Buffoni e Damiano Tomassini

Link utili Cgt secondo grado, sentenza 121/20/2023 Corte di Giustizia Tributaria









L’impugnazione di atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, non assimilabili ad alcuna delle categorie previste dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992, è una facoltà, non un onere, per il contribuente. Cosicché la mancata impugnazione di tali atti non produce l’effetto di cristallizzare l’obbligazione da essi individuata. È questo il principio espresso nella sentenza 121/20/2023, della Cgt della Lombardia (presidente e relatore Zevola).

La vicenda prende le...