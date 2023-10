Manovra 2024, i punti chiave dalla riscossione agli investimenti all’estero

Tra le novità anche l’accesso diretto del Fisco ai conti correnti per recuperare i crediti









Dallo stop alle compensazioni all’antiriciclaggio, vediamo in dettaglio alcuni dei principali contenuti della manovra 2024

1. Riscossione

Stop alle compensazioni per chi ha debiti superiori ai 100mila euro

Nuovo vincolo in caso di debiti non saldati con la riscossione. Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere...