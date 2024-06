Manutenzioni straordinarie, niente aliquota Iva agevolata nelle fasi intermedie

La non applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 488/1999 non è collegata al fatto che le operazioni siano soggette al reverse charge, ma al fatto che le operazioni costituiscano fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento o si configurino come cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera.

