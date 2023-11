Marchi+, dal 21 novembre apre lo sportello dedicato a micro imprese e pmi di Roberto Lenzi

Il 21 novembre alle 9.30 apre lo sportello ai due milioni che il Ministero delle imprese e del made in Italy mette in campo per favorire le imprese nella registrazione dei marchi. La tempestività sarà importante, visto che l’ordine cronologico di presentazione delle domande è l’unico criterio per l’assegnazione dei fondi.

Il bando Marchi+, gestito da Unioncamere, concede contributi a fondo perduto alle imprese di micro, piccola e media dimensione finalizzati alla tutela dei marchi all’estero attraverso...