Marchi, brevetti e disegni: bandi al via tra ottobre e novembre 2024

I 32 milioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle Pmi saranno distribuiti tra fine ottobre e fine novembre 2024. Il Mimit ha fissato le date di apertura degli sportelli per i tre avvisi che sostengono le Pmi che investono in proprietà intellettuale.

L’accesso al bando Brevetti+ (dote di 20 milioni) sarà aperto dal 29 ottobre 2024, mentre quello al bando Disegni+ (dote di 10 milioni) dal 12 novembre. Infine, lo sportello del bando Marchi+ (dote di 2 milioni) aprirà il 26 ...