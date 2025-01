Marittimi comunitari, mancano le istruzioni per l’esonero contributivo

Come per la tonnage tax, anche per la disciplina del Registro internazionale di cui al Dl 457/1997 è atteso il rinnovo decennale dell’autorizzazione comunitaria, scaduta il 31 dicembre 2023. Il Registro costituisce il primo e più importante pilastro in relazione alla tassazione delle imprese armatoriali, garantendo:

la totale detassazione Irap;

una detassazione Ires pari all’80% del reddito imponibile;

l’esonero integrale dal versamento di contributi previdenziali e assistenziali relativi ai marittimi;

un credito pari al 100% dell’Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente degli stessi.

La norma era stata recentemente modificata dall’articolo 41 del Dl 144/2022 per accogliere, tra l’altro, le prescrizioni di Bruxelles circa la necessità di estendere le agevolazioni fiscali...