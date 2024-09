Marketing multilivello, il Fisco nega il regime delle vendite porta a porta

Nel mirino del Fisco l’applicazione del regime agevolativo delle vendite “porta a porta” (ex articolo 25-bis, Dpr 600/1973) ai soggetti impiegati nel settore del “marketing multilivello”. Con verifiche effettuate su tutto il territorio, l’amministrazione finanziaria sta infatti contestando la spettanza della ritenuta a titolo d’imposta, generalmente applicata dalle società del settore, in caso di vendite eseguite tramite promozioni via web, anche con l’utilizzo di altri intermediari.

I compensi del promotore

In base al citato...