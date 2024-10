Materiali di recupero, tax credit del 36% sulle spese del 2023

Le imprese interessate ad accedere al credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero nel 2023 potranno presentare domanda dalle 12 del 21 ottobre alle 12 del 20 dicembre 2024. Non si tratterà di un click-day, pertanto l’ordine temporale di presentazione non sarà preso in considerazione per assegnare l’incentivo.

La comunicazione arriva dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che ha precisato come le istanze debbano avere a oggetto solo ed esclusivamente le spese sostenute...