Maxi sequestro a carico di Airbnb per il mancato saldo della cedolare di Angelo Mincuzzi









La Procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sulla presunta maxievasione fiscale di Airbnb legata al mancato pagamento della “cedolare secca” sugli affitti brevi In Italia e ha disposto il sequestro preventivo di 779,4 milioni nei confronti della società e di tre manager che hanno rivestito la carica di amministratori nel gruppo dal 2017 al 2021. Tutti e tre sono iscritti nel registro degli indagati.

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato i fondi alla holding Airbnb Ireland Unlimited Company, che ha sede a Dublino e che tra il 2017 e il 2021 ha incassato oltre 3,7 miliardi di euro di affitti brevi dagli ospiti delle strutture ricettive in Italia. Dopo aver incamerato le provvigioni, Airbnb ha retrocesso gli affitti ai proprietari degli immobili ma - secondo le accuse – non ha versato al Fisco italiano il 21% della somma, la cosiddetta “cedolare secca”. La piattaforma di affitti brevi, insomma, non avrebbe svolto il suo ruolo di sostituto d’imposta.

L’esistenza delle indagini e della contestazione fiscale erano state anticipate dal Sole 24 Ore lo scorso agosto, quando era emersa l’esistenza di una interlocuzione tra l’agenzia delle Entrate e la società. Nonostante il sequestro preventivo della maxisomma, i contatti tra il Fisco italiano e Airbnb stanno andando avanti.

Tutto era nato da una serie di accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Le indagini avevano accertato che la società irlandese (che riceveva i pagamenti) non aveva ottemperato agli obblighi dell’articolo 4 del decreto legislativo 50 del 2017, sottraendosi alla dichiarazione e al versamento di ritenute pari all’ammontare sequestrato dalle Fiamme Gialle.

L’obbligo del prelievo alla fonte sulle somme versate dagli affittuari ai proprietari degli appartamenti è stato confermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza emessa il 22 dicembre 2022, e dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 9188 del 24 ottobre 2023, ha definitivamente confermato l’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte nei confronti della società irlandese. La procura ha contestato ad Airbnb e ai tre manager - Patrick Clarke Dermot, Mary Hassel Aisling e Killian Francis Pattwell - il reato di omessa dichiarazione fiscale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 74 del 2000. Il reato sarebbe stato commesso dal 30 gennaio 2019 al 30 gennaio 2023.

Nel corso delle indagini delle Fiamme Gialle è emerso anche un secondo fronte che riguarda direttamente i proprietari degli immobili affittati tramite Airbnb. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni di loro possedevano diversi appartamenti pur essendo nullatenenti o con un reddito che non giustificava la proprietà di un numero elevato di unità abitative. Su questo secondo step dell’inchiesta, che ha richiesto un impegno di ricostruzione significativo, la Procura di Milano non ha finora rivelato nessun particolare ma i contratti di affitto sono stati passati minuziosamente al setaccio. A questo punto, Airbnb potrebbe anche decidere di rivalersi sugli host che non hanno pagato la ritenuta d’acconto. È un’ipotesi e non è detto che la società prenda l’iniziativa, perché questa decisione aprirebbe migliaia di contenziosi. Ma sarà in suo potere farlo.

Il sequestro preventivo dei 779,4 milioni di euro è stato effettuato nei confronti della holding irlandese del gruppo statunitense perché è proprio a Dublino che arrivano le somme versate dagli affittuari. Dall’Italia all’Australia, tutti i Paesi del mondo, con l’eccezione degli Stati Uniti, convogliano in Irlanda i pagamenti. E continuano a farlo anche adesso.

Airbnb incassa una commissione del 3% dai proprietari sul valore dell’affitto e una quota di circa il 14% dagli ospiti: sono questi i soldi che finiscono in Irlanda. Ai suoi clienti Airbnb specifica, infatti, che il contratto viene stipulato con la società Airbnb Ireland per l’utilizzo del sito e con Airbnb Payments Uk per quando riguarda i pagamenti.

«Gli host di Airbnb – ha spiegato in passato la società - incassano il 97% del prezzo chiesto per l’affitto e questo introito è soggetto alla tassazione locale. Noi rispettiamo le leggi fiscali e paghiamo le tasse che dobbiamo nei luoghi dove realizziamo il business». Tutte le transazioni internazionali al di fuori degli Stati Uniti, «sono elaborate attraverso Airbnb Payments Uk e Airbnb Ireland».

Negli ultimi dieci anni il Fisco italiano ha incassato quasi tre miliardi di euro dalle grandi multinazionali straniere del web, della moda e della finanza. Società che avevano nascosto all’erario l’esistenza di una “stabile organizzazione” nel nostro Paese e avevano dirottato gli utili all’estero evitando di versare le imposte in Italia. Più di 800 milioni di euro sono stati pagati dai giganti di internet: 318 milioni di euro da Apple, 306,6 da Google, 100 milioni di Facebook, 25,5 da PayPal, e 55,8 milioni di Netflix.