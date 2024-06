Maxideduzione neoassunti: risparmio Ires fino al 7,2%

Lavoratori «svantaggiati», le nuove assunzioni a tempo indeterminato riducono l’Ires per il 7,2% del costo, contro il risparmio del 4,8% dei neoassunti «ordinari». Il Dm del 25 giugno 2024 semplifica le regole di calcolo della superdeduzione prevista dal Dlgs 216/2023 uniformando al 30% la maggiorazione del costo per tutte le categorie di soggetti meritevoli. Il ritardo nella emanazione delle regole attuative rende ora estremamente limitato il periodo a disposizione di imprese e professionisti per...

