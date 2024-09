Meno dati da indicare nel quadro RU di quest’anno

Quadro RU con meno dati da indicare nei modelli Redditi 2024.

Il decreto delegato sugli Adempimenti (Dlgs 1/2024), emanato in attuazione della legge delega, ha previsto la semplificazione dei modelli di dichiarazione mediante l’eliminazione di informazioni non rilevanti per la liquidazione delle imposte e di quelle già note all’amministrazione finanziaria.

Nei modelli 2024, tale semplificazione riguarda, in particolare, il quadro RU. Quest’anno, le sezioni da compilare sono tre mentre fino allo scorso...