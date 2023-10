Misure Ue per la transizione verde prorogate a fine 2025 di Roberto Lenzi









Sugli incentivi agli investimenti in fonti rinnovabili, c’è tempo almeno fino al 2025 per realizzare i relativi progetti. Questo si può intuire combinando quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del 27 settembre, con quanto delineato dal quadro temporaneo di aiuti in materia.

La Nota di aggiornamento prevede di stimolare investimenti per la transizione verde e per l’efficientamento energetico. Per questo possono essere concessi crediti d’imposta, contributi ...