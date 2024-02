Modello Cupe 2024, consegna ai percettori entro il 18 marzo

Quando C’è tempo fino al 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato) per rilasciare ai percettori la certificazione 2024.

Cosa scade Consegna del modello Cupe che va compilato per certificare i dividendi corrisposti ai soci residenti, i proventi equiparati, le ritenute operate e le imposte sostitutive applicate.

Per chi Il modello Cupe 2024 è utilizzato dai destinatari per compilare la propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, il modello è utilizzabile anche da chi ha corrisposto utili e proventi equiparati per compilare il Quadro SK del modello 770/2024.