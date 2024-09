Monitoraggio fornitori black list, conta la pubblicazione in «Gazzetta»

Per il monitoraggio nel modello Redditi 2024 dei fornitori domiciliati in Paesi non cooperativi, vale la data di pubblicazione degli aggiornamenti della black list. Nel quadro RF della dichiarazione dei redditi vanno esposti i costi sostenuti nell’esercizio 2023 in Stati inclusi nella lista emanata dal Consiglio di Europa, tenendo conto, in caso di uscita o di ingresso del Paese, della data di pubblicazione dell’aggiornamento nella Gazzetta dell’Unione europea. Il monitoraggio è finalizzato a consentire...

