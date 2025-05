La produzione di ricavi dell'immobile locato non prova l'attività d'impresa

Non è strumentale un immobile ai fini delle dirette per il solo fatto che sia destinato ad uso ufficio, per cui non è nemmeno detraibile l'Iva, mentre l'inerenza dei carburanti in relazione all'attività d'impresa va sempre provata, per cui non è scontata la detraibilità Iva o la deducibilità per le dirette. Sono queste le due importanti sentenze n. 13755 e 13764 di ieri della Cassazione.

La prima ha riguardato il caso di una società a cui erano stati contestati i costi di un immobile locato ad uso...