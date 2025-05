Associazioni non riconosciute, il rappresentante risponde dei debiti tributari

Alla garanzia ex lege prevista dall’articolo 38 del Codice civile nei confronti delle persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non si applica la decadenza stabilita dall’articolo 1957 del Codice civile nell’ipotesi in cui l’obbligazione principale garantita sia un’obbligazione tributaria. In tale caso trovano, infatti, applicazione le specifiche norme tributarie, sia con riferimento all’attività di accertamento che a quella di riscossione. È il principio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi