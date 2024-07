Negligenza nel visto di conformità:

Alla condotta del professionista che rilascia un infedele visto di conformità sulla dichiarazione Iva del cliente, senza però essere consapevole della falsità di quella dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa stabilita dall’articolo 39 del Dlgs 241/1997 (per il visto infedele) e non quella prevista per il contribuente dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 (per le violazioni in tema di compensazioni). Lo afferma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna nella ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi