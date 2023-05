Nei Comuni conto alla rovescia per la rottamazione quater di Luigi Lovecchio









Sessanta giorni di tempo ai comuni per introdurre la rottamazione quater delle ingiunzioni fiscali. La legge di conversione del decreto Bollette (Dl 34/2023), approvata il 25 maggio in via definitiva e attesa lunedì in Gazzetta, apre alla estensione della definizione agevolata agli enti che non si sono avvalsi di agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva delle proprie entrate.

Le regole sono in larga parte mutuate da quella nazionale, con libertà ai comuni non solo di decidere ...