Nel Milleproroghe bonus ricerca a forfait e rate flessibili sulle cartelle

Il Senato prova a fare quello che non gli era riuscito un mese fa. Con l’arrivo della manovra blindata dalla Camera e solo da ratificare, il Milleproroghe diventa lo strumento per tentare di correggere alcune misure della legge di Bilancio. Almeno stando ai 1.266 emendamenti presentati, destinati però a un notevole ridimensionamento con la tagliola delle inammissibilità e con la scrematura dei segnalati da parte dei gruppi parlamentari quando martedì ripartiranno i lavori in commissione Affari costituzionali...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi