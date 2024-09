Nel quadro SK eliminato il blocco relativo alle partecipazioni qualificate

L’agenzia delle Entrate ha risolto i problemi di compilazione del quadro SK del modello 770 che erano sorti in seguito all’introduzione della nuova casella nel campo 31 (si veda Nt plus Fisco del 27 agosto).

La casella deve essere barrata in caso di corresponsione di utili a persone fisiche residenti in Italia in relazione a partecipazioni qualificate detenute al di fuori dell’esercizio...