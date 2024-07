Nel sito Gse i dati sulla cessione dell’energia

L’importo percepito per la cessione parziale dell’energia nell’ambito del ritiro dedicato deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi o nel 730 da parte delle persone fisiche, in quanto si tratta di reddito diverso derivante «da attività commerciale non esercitata abitualmente» (articolo 67 comma 1, lettera i, del Tuir), come confermato dalla Faq del Gse del 26 febbraio 2022, aggiornata il 13 maggio 2024.

In particolare, va inserita nel rigo D5, codice 1, del modello 730 o rigo RL14, colonna...