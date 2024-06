Nel transfer pricing disaggregazione dei costi solo con contabilità ad hoc

Nelle rettifiche da parte degli Uffici sui prezzi di trasferimento aventi ad oggetto società con multiattività si assiste a una prassi che prevede una disaggregazione dei costi, al fine di monitorare (e sottoporre a benchmark analysis) la sola parte di business riferita alle transazioni intercompany.

Se questa procedura è in teoria valida, nella pratica va maneggiata con cura. I costi per unità aziendale devono infatti seguire una corretta allocazione, in funzione delle attività e delle caratteristiche...