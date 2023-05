Nell’agrovoltaico due strade per meritare gli incentivi di Luca Sfrecola e Alice Zago

In materia di agrovoltaico, le misure incentivanti attualmente in essere in ambito Pnrr trovano fondamento in due atti normativi, che divergono in merito alla natura dell'incentivo erogato, ai soggetti beneficiari e alle modalità dell'erogazione. Si tratta del decreto legislativo 199/2021 (come implementato dal Dl 13/2023, il decreto Pnrr, convertito nella legge 41/2023) e del decreto agrovoltaico, pubblicato con decreto ministeriale del 14 aprile 2023, attualmente in attesa del via libera da parte...