Nella nuova Sabatini green certificazione dei fornitori

Per le imprese è il momento di prestare attenzione ai bandi locali. In attesa del via ai nuovi incentivi per la transizione 5.0 e dell’operatività delle agevolazioni per la Zes unica, sono attivi i bandi con valenza territoriale ristretta. Oltre a quelli per compensare i danni subiti – gli incendi in Sicilia e Sardegna, l’alluvione in Toscana, l’alluvione in Emilia Romagna – si aggiungono i bandi emanati dalle singole Regioni.

Bandi Sian

Contributi a fondo perduto, compresi tra il 55% e l’80%, sono messi a bando...